ROMA-BOLOGNA: le formazioni UFFICIALI. Tahirovic dal 1', Dybala-Zaniolo davanti. Abraham in panchina (VIDEO)

Attesa finita, riparte il campionato. Il cammino della Roma, a quota 27 punti in classica, in Serie A riprende alle 16.30 allo Stadio Olimpico contro il Bologna nella 16a giornata. José Mourinho, che non sarà in panchina poiché squalificato, conferma la difesa a 3 davanti a Rui Patricio, mentre in mezzo al campo c'è la sorpresa Tahirovic dal 1' accanto a Cristante e Pellegrini con Celik ed El Shaarawy esterni. Guidano l'attacco Dybala, reduce dalla vittoria del Mondiale con la maglia dell'Argentina, e Zaniolo. Abraham si accomoda almeno inizialmente in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Pellegrini, Cristante, Tahirovic, El Shaarawy; Zaniolo, Dybala.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Cristante, Camara, Bove, Volpato, Shomurodov, Abraham, Solbakken.

All.: Mourinho (in panchina Foti).

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano; Arnautovic.

A disp.: Bagnolini, Cambiaso, Sosa, Aebischer, Moro, Pyyhtia, Schouten, Sansone, Raimondo.

All.: Thiago Motta.

Arbitro: Santoro. Assistenti: Galetto - Mondin. IV uomo: Marcenaro. VAR: Chiffi. AVAR: Longo S.

PREPARTITA

15.35 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa su Twitter la formazione ufficiale della Roma:

Il Bologna comunica le scelte di Thiago Motta:





15.18 - La Roma arriva allo Stadio Olimpico.