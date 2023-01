Roma-Bologna: Karsdorp, Solbakken e Belotti non convocati

Rick Karsdorp non convocato per Roma-Bologna, valida per la 16a giornata di campionato. Dopo il caso che ha coinvolto l'olandese e le recenti dichiarazioni di Tiago Pinto - che ha ammesso che Karsdorp è sul mercato -, il terzino destro non figura tra i giocatori a disposizione per il match contro i rossoblù in scena alle 16.30 allo Stadio Olimpico. Assenti anche Ola Solbakken, il nuovo rinforzo giallorosso, e Andrea Belotti, entrambi in condizione non ottimale. Lo fa sapere il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi.