Napoli, Spalletti: "Tifosi? Non so se sia una giusta punizione, ma mi dispiace non averli al nostro fianco"

Alla vigilia della sfida di campionato in casa della Salernitana, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha anche commentato l'assenza dei tifosi in trasferta per due mesi, dopo il provvedimento del Viminale a seguito degli scontri sull'A1 con gli ultras della Roma. "Siamo in un momento storico importante, tutti sono importanti, figuriamoci i nostri tifosi. È per la storia della città che dobbiamo comportarci in un certo modo, se si fa casino e si prende il calcio per fare casino poi bisogna subirne le conseguenze. Ci fa male non avere i nostri tifosi a supporto - le sue dichiarazioni in conferenza stampa -. Per tutto l'anno abbiamo parlato di stadio pieno e non capisco, sembra che conti altro e non il sostegno alla squadra. Non lo so se sia giusta la punizione, mi occupo di altro, ma so che mi dispiace non averli al nostro fianco".

Spalletti, inoltre, ha parlato anche delle condizioni di Kvaratskhelia: "Non partirà, sta a casa. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi".