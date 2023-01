Napoli, Spalletti: "Scontri tifosi in A1? Le persone che usano il calcio per picchiarsi devono stare fuori dagli stadi"

Alla vigilia di Napoli-Juventus, sfida valida per la 18a giornata di campionato in scena domani sera, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha commentato anche gli scontri avvenuti domenica scorsa tra tifosi romanisti e napoletani in A1, all'altezza di Arezzo. "Le persone che usano il calcio per picchiarsi devono stare fuori dagli stadi e lontani da questo sport - ha detto Spalletti - Lo sport è dei nostri figli, delle donne e della gente che arriva in alto partendo da tanti sacrifici".