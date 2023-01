NAPOLI-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Tornano Pellegrini e Spinazzola dal 1' (VIDEO)

Esame Napoli per la Roma. La squadra di Mourinho è ospite della capolista allo Stadio Maradona nel big match della 20a giornata di campionato per continuare la corsa ad un posto in Champions League. Nessuna sorpresa di formazione, svelata in conferenza stampa dal tecnico portoghese: senza lo squalificato Celik, Zalewski si sposta a destra lasciando spazio a sinistra a Spinazzola. Davanti, senza Zaniolo in rotta con la società dopo le recenti vicende di mercato e il 'no' al trasferimento al Bournemouth, Pellegrini e Dybala supportano Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All.: Spalletti.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala, Abraham.

All.: Mourinho.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Tegoni - Baccini. IV uomo: Rapuano. VAR: Di Paolo. AVAR: Maggioni.

PREPARTITA

19.42 - Il sopralluogo dei giocatori giallorossi sul terreno di gioco:

19.38 - Il Napoli annuncia le scelte di Spalletti:





19.22 - La Roma condivide su Twitter una panoramica dello Stadio Maradona dall'interno:

19.03 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa su Twitter le formazioni ufficiali. 11 della Roma confermato: