Napoli-Roma: infortunio muscolare per Abraham. L'inglese costretto a lasciare il campo

Problema muscolare per Tammy Abraham, costretto ad abbandonare il campo al 73' di Napoli-Roma per lasciare spazio ad Andrea Belotti. L'inglese è stato lanciato in campo aperto da Lorenzo Pellegrini e, dopo essere stato anticipato dall'uscita bassa di Alex Meret, ha sentito tirare il flessore della coscia destra, accasciandosi subito a terra. Pur avendo provato a riprendere una corsa fluida, José Mourinho ha preferito non rischiare e l'ha sostituito. Abraham si è poi recato direttamente negli spogliatoi.