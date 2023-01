Napoli-Roma, i convocati di Spalletti: torna Kvaratskhelia, prima chiamata per Gollini (FOTO)

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Maradona il big match tra Napoli e Roma, valido per la ventesima giornata di Serie A. Tramite un tweet, la società partenopea ha comunicato i convocati per la delicatissima sfida odierna: la notizia più importante riguarda il ritorno di Khvicha Kvaratskhelia, out contro la Salernitana per infortunio. Prima volta invece per Pierluigi Gollini, arrivato pochi giorni fa dalla Fiorentina.