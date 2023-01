Napoli: quasi tutta la seduta in gruppo per Kvaratskhelia

In vista della sfida contro la Roma, valida per la 20a giornata di campionato e in programma domenica sera allo Stadio Maradona, il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello, poi il gruppo ha svolto lavoro tecnico a gruppi, sviluppi di gioco offensivo e partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo.

Spalletti e la squadra, inoltre, hanno ricevuto la visita di Antonio Careca nel centro sportivo.

