Napoli: per Kvaratskhelia lavoro in palestra con la squadra poi individuale in campo. Jesus in gruppo

Verso il big match contro la Roma, valido per la 20a giornata di campionato e in scena domenica sera allo Stadio Maradona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. La squadra di Spalletti ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in campo, successivamente partita a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta.

Kvaratskhelia ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e poi lavoro atletico individuale in campo. Juan Jesus ha svolto l'intera seduta con il gruppo.

(sscnapoli.it)

