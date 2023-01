Allenamento alla vigilia di Napoli-Roma, in scena domani sera allo Stadio Maradona, per gli azzurri all'SSCN Konami Training Center. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da lavoro tecnico, poi il gruppo è stato impegnato in esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Infine, la squadra ha chiuso la sessione con sviluppo di gioco su palle inattive.

(sscnapoli.it)

