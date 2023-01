Napoli: Kvaratskhelia in gruppo, primo allenamento per Gollini

Prosegue all'SSCN Konami Training Center la preparazione del Napoli in vista della sfida contro la Roma, valida per la 20a giornata di campionato in programma domenica sera allo Stadio Maradona.

La squadra si è allenata al mattino iniziando la sessione con una fase di attivazione e lavoro di tecnica, poi la rosa si è divisa in due gruppi: un gruppo ha lavorato su stazioni di forza mentre l'altro ha effettuato esercitazione tattica. Il Napoli ha concluso la seduta con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto l'intera seduta in gruppo, mentre Gollini ha effettuato il primo allenamento in azzurro.

(sscnapoli.it)

