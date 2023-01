MILAN-ROMA: le probabili formazioni. Zaniolo verso la panchina, torna dal 1' Abraham (VIDEO)

Roma in scena a San Siro: dopo la vittoria col Bologna alla ripresa del campionato, questa sera alle 20.45 la Roma fa visita al Milan, reduce dal successo sulla Salernitana, per la 17a giornata di campionato. José Mourinho, che per la seconda gara di fila non sarà in panchina poiché squalificato, conferma il terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibañez, sceglie Cristante e Matic in mezzo al campo e ripropone dal 1' Zalewski a sinistra e Celik a destra. In attacco dovrebbe tornare Abraham dall'inizio, supportato da Dybala e Pellegrini, mentre Zaniolo, uscito anzitempo contro il Bologna a causa di una botta al ginocchio, dovrebbe accomodarsi in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

All.: Pioli.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

All.: Mourinho (in panchina Foti).

Arbitro: Massa. Assistenti: Lo Cicero - Di Iorio. IV uomo: Aureliano. VAR: Irrati. AVAR: Piccinini.

PREPARTITA

18.15 - La Roma offre una panoramica dell'interno di San Siro, sotto la pioggia, condividendo un video su Twitter: