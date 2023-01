Milan, Pioli: "Mercato? Siamo a posto così"

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domani alle 12.30, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche del mercato: "Abbiamo risorse e qualità necessarie per uscire da questo momento. La società si è espressa da tempo. Stiamo recuperando gli infortunati, non ci voleva quello di Tomori. Ma siamo a posto così", le parole dell'allenatore rossonero. Negli ultimi giorni anche Nicolò Zaniolo è stato accostato come possibile innesto per il Milan.