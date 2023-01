Milan, i convocati di Pioli per la Roma: confermati gli stessi 22 calciatori disponibili con la Salernitana

Stefano Pioli non recupera nessuno dei calciatori infortunati in vista di Milan-Roma, in programma questa sera alle ore 20:45 a San Siro. Come annunciato dal tecnico rossonero in conferenza stampa, i dieci assenti (Maignan, Vasquez, Kjaer, Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Messias, Origi, Rebic e Ibrahimovic) rimarranno ancora ai box. Questa la lista completa.

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Nava.

Difensori: Kalulu, Tomori, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Thiaw, Dest.

Centrocampisti: Tonali, Pobega, Bennacer, Bakayoko, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Brahim Diaz, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Giroud, Lazetic.