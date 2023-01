Milan: defaticante in palestra per i titolari contro la Salernitana. Campo e partitella con l'U18 per gli altri

Dopo la vittoria in casa della Salernitana alla ripresa del campionato, il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello in vista del big match contro la Roma in programma domenica sera a San Siro.

I titolari di ieri contro la Salernitana hanno svolto lavoro defaticante in palestra, mentre il resto della rosa, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare all'interno della struttura, ha completato la fase di riscaldamento in campo con alcuni torelli. A seguire il gruppo ha giocato una partitella (tre tempi da venti minuti) con l'Under 18 rossonera. Presenti per assistere all'allenamento anche Maldini e Massara.

(acmilan.com)

