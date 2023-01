Lecce-Lazio: cori razzisti a Umtiti e Banda dal settore ospiti

Allo Stadio Via del Mare il Lecce vince in rimonta battendo la Lazio per 2-1 nella 16a giornata di campionato. Durante la gara, al 67° minuto, l'arbitro Marinelli ha interrotto il gioco per un minuto e mezzo circa a causa di ululati razzisti provenienti dal settore ospiti ed indirizzati a Umtiti (nel primo tempo era accaduto nei confronti di Banda). Il pubblico di casa, invece, ha cantato per sostenere Umtiti dopo la rete del 2-1 di Colombo e ha accompagnato il difensore con una standing ovation quando è rientrato negli spogliatoi al termine del match.

