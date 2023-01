Lazio, Sarri: "Olimpico? Non ho avuto modo di vedere i progressi. Eravamo al top in Italia, ora terzo mondo"

Alla vigilia della sfida in casa del Lecce, in scena domani alle 16.30 e valida per la 16a giornata di campionato, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato anche a commentare la situazione del prato dello Stadio Olimpico. "Non ho avuto modo di vedere i progressi dell’Olimpico. Mi hanno consegnato questa mattina un report molto corposo che leggerò. Ma non credo molto ai report, di solito sono commissionati da chi fa il campo. Voglio vedere con gli occhi - le sue dichiarazioni -. Il terreno di Lecce? Non lo so, non mi sembra di grandissimo livello ma è una cosa che in Italia devi aspettarti. Eravamo al top del mondo, ora siamo il terzo mondo. Nel giro di vent’anni è una bella impresa”.