Juventus, Allegri: "Bisogna fare punti per la salvezza"

Dopo il ko per 2-0 in casa per mano del Monza nella 20a giornata di Serie A, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato anche la situazione dell'attuale classifica dei bianconeri - a quota 23 punti -dopo la penalizzazione. "Che sia delicato un momento è normale, ma dobbiamo prendere atto che le cose esterne non ci devono riguardare. Nelle ultime 3 partite abbiamo fatto 1 punto e preso 10 gol. Non ci sono alibi. Giovedì abbiamo una partita da dentro o fuori - le sue parole -. Bisogna fare punti che ci portino alla salvezza minimo e se non guardiamo la realtà ci facciamo male. Bisogna ricreare l'attenzione e bisogna ripartire".