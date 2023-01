Inter, Lukaku: "Con Dzeko ottimo rapporto. Quando ho firmato per il club, anche lui doveva venire qui"

SKY SPORT - In un'intervista esclusiva ai microfoni del canale sportivo, Romelu Lukaku ha affrontato vari temi in vista della ripresa del campionato in programma mercoledì. L'attaccante dell'Inter ha parlato anche del rapporto con l'ex giallorosso Edin Dzeko. "Io con Edin ho sempre avuto un ottimo rapporto. Magari la gente non lo sa. Quando eravamo in Premier parlavamo sempre dopo le partite anche quando lui era alla Roma e io ero al primo anno qui. Quando io ho firmato per l'Inter Edin doveva venire anche lui. Poi non è arrivato ma abbiamo sempre quel rispetto reciproco - le sue dichiarazioni -. Poi adesso quando lavoriamo in campo, abbiamo caratteristiche completamente diverse ma possiamo aiutarci. A Edin piace di più giocare e fare sponde, a me dà l’opportunità di attaccare di più lo spazio. Poi quando arriviamo in area possiamo fare tutti e due sponde o girare uno per l’altro. Penso che io posso giocare con chiunque, anche lui e anche Lautaro. Poi dipende dal mister scegliere. Possiamo anche giocare tutti e tre insieme con Lautaro trequartista e io e Edin davanti. E c’è anche Correa. Stiamo bene fisicamente, ora dobbiamo fare il meglio dell’Inter".

