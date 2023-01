Giudice sportivo: squalificato per un turno il preparatore dei portieri Nuno Santos

Il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, è stato squalificato per una giornata e non sarà dunque in panchina contro l'Empoli "per avere, al termine del primo tempo, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli occupanti della panchina avversaria". Questa la motivazione dello stop, pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega che rende note le decisioni del Giudice Sportivo.

Terza ammonizione, invece, per Paulo Dybala, che al prossimo cartellino giallo entrerà in diffida. Può stare più tranquillo Stephan El Shaarawy, alla prima sanzione rimediata in campionato.

Ammenda di 10.000 euro, infine, al Napoli "per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser" in direzione del portiere giallorosso, Rui Patricio.

VAI AL COMUNICATO