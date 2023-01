FOTO - Spezia-Roma 0-1 HT

Il primo tempo di Spezia-Roma è terminato con il punteggio di 0-1. La partita non ha regalato grandissime emozioni a causa dei numerosi falli commessi, ma ci ha pensato El Shaarawy a sbloccare il match al minuto 45: Dybala scappa via alla difesa ligure e si invola verso la porta avversaria ma, con grande altruismo, preferisce servire il 'Faraone', il quale segna da due passi e porta in vantaggio i capitolini. Ecco i migliori scatti di questa prima frazione di gioco.