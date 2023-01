FOTO - Roma-Bologna 1-0

Buona la prima del 2023: all'Olimpico la Roma batte il Bologna nella 16a giornata di campionato. Ottimo avvio per la formazione di casa che passa subito in vantaggio: Dybala conquista un calcio di rigore, dopo un contatto in area con Lucumì, e Pellegrini trasforma dal dischetto per l'1-0 della Roma. Nella ripresa il Bologna tenta di agganciare il risultato, mettendo in varie occasioni in difficoltà i giallorossi: nel finale decisivi gli interventi di Smalling e Abraham per la vittoria. Gli scatti del match: