FOTO - Napoli-Roma 1-0

Roma sotto di un gol in casa del Napoli al termine del primo tempo della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona. Decide finora un gran gol di Victor Osimhen, che riceve un cross sul secondo palo di Kvicha Kvaratskhelia, controlla prima di petto, poi di coscia e infine fa partire una conclusione fortissima che si spegne sotto la traversa. Due le occasioni per i giallorossi nei primi 45 minuti: un colpo di testa all'indietro di Kim Minjae che ha rischiato di trasformarsi in autogol e una conclusione di Leonardo Spinazzola in pieno recupero, respinta da Alex Meret.