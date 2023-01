A San Siro termina 2-2 tra Milan e Roma nella 17a giornata di campionato. I rossoneri si portano in vantaggio con Kalulu al 30' e il Milan chiude la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa arriva il raddoppio del subentrato Pobega, ma nel finale, prima all'87' e poi in pieno recupero, la Roma rimonta agganciando il pareggio grazie alle reti di Ibanez e Abraham. Gli scatti del match: