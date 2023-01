Non convocati in occasione di Roma-Bologna, Ola Solbakken e Rick Karsdorp assistono dalla tribuna dello Stadio Olimpico - insieme nel box - alla sfida di campionato dei compagni. Oltre al norvegese, ultimo arrivato in casa giallorossa per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho, e al terzino, sono presenti in tribuna anche Wijnaldum, Darboe e Belotti.

