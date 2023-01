Riccardo Saponara non è stato convocato per la partita di domani tra Fiorentina e Sampdoria, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, a causa di un lieve trauma distorsivo della caviglia sinistra. Le condizioni del centrocampista della Viola sono quindi da valutare in vista della gara di campionato contro la Roma, in programma domenica 15 gennaio alle ore 20:45.

(firenzeviola.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE