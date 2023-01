Dazn: prezzi in aumento nel 2023

Nuovo rincaro dei prezzi per vedere la Serie A su Dazn. La piattaforma streaming, infatti, ha rivisto i propri abbonamenti dividendoli in tre livelli. Il primo, lo Standard, permette una doppia visione simultanea, ma solo con entrambi i dispositivi collegati alla stessa rete, al prezzo di 29,99 euro al mese, esclusivamente rimanendo abbonati per 12 mesi continui. La visione di un solo mese, in questa modalità di offerta, aumenta fino a 39,99 euro.

Il secondo livello, quello Plus, porta la visione contemporanea a quattro dispositivi, arrivando a costare 44,99 euro mensili, in caso di abbonamento annuale continuo. In questo caso la visione per una sola mensilità arriva a 54,99 euro, contro i 39,99 precedenti.

Infine, DAZN presenta il pacchetto Smart, con cui viene offerta la totalità dei contenuti, eccetto quelli calcistici, con un prezzo di 12,99 euro mensili.

