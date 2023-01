Cremonese, ufficiale: Ballardini è il nuovo allenatore

Cambio in panchina per la Cremonese: dopo aver esonerato Massimiliano Alvini, il club annuncia l'arrivo in panchina di Davide Ballardini. "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Davide Ballardini l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club grigiorosso fino al 30 giugno 2024 Con lui arrivano a Cremona anche i componenti del suo staff: Carlo Regno (allenatore in seconda), Francesco Bertini (preparatore atletico), Roberto Beni (collaboratore tecnico), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Andrea Sardini (allenatore dei portieri) - il comunicato della società -.

Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, Ballardini ha alle spalle un consolidato percorso da tecnico, iniziato nel settore giovanile del Bologna alla fine degli anni Ottanta. Dopo aver lavorato anche con i vivai di Cesena, Ravenna, Milan e Parma concludendo la sua esperienza a livello giovanile con la conquista di due scudetti (Giovanissimi Nazionali a Bologna e Allievi Nazionali a Parma) ha esordito nel calcio professionistico alla guida della Sambenedettese nel 2004/05. Da allora Ballardini ha allenato Cagliari (in 3 distinte fasi), Palermo, Lazio (vincendo la Supercoppa Italiana 2009), Palermo, Bologna e Genoa.

La proprietà della Cremonese e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico e al suo staff.

Ballardini sarà presentato ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni".

(uscremonese.it)

