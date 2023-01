Conferenza stampa, Italiano: "Roma forte sotto tutti i punti di vista. I ragazzi li vedo carichi e concentrati"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla vigilia della sfida di domani sera contro la Roma. Le sue parole: “Sarà la prima trasferta, contro una grande squadra, in uno stadio che trascina i propri calciatori ed il proprio allenatore. Per noi sarà una difficoltà enorme: la Roma sta bene, continua a fare risultati, è piena di talento e grandi giocatori, in casa spinge sempre forte e noi domani abbiamo di fronte un impegno ed un banco di prova con una difficoltà elevatissima. Abbiamo preparato la gara in pochi allenamenti ma questa ormai è una costante, vediamo domani come rispondiamo. Sto vedendo i ragazzi carichi, concentrati, sappiamo dove dobbiamo migliorare, crescere ed essere un po’ più qualitativi, e domani speriamo di metterlo in campo”.

Sulla Roma...

“I punti di forza dei giallorossi vanno dal portiere all’ultimo che sta in panchina. Sono una squadra forte sotto tutti i punti di vista, hanno qualità, talento, forza fisica, sulle palle inattive sono una delle più forti penso in Europa, quindi servirà tantissima attenzione sotto questo punto di vista. E’ una delle sei-sette squadre che in Italia, in questi anni, si gioca sempre i primi posti, quindi domani sarà una partita difficile e da affrontare con grande concentrazione. Ho visto la gara della Roma in Coppa Italia, come tutte le gare di coppa non è stato facile neanche per loro. Hanno vinto, superato il turno ma le difficoltà ci sono state per tutti ma l’obiettivo era andare avanti, poi per le prestazioni e la qualità che si richiede si farà in tempo a migliorare visto che veniamo tutti da un mese e mezzo di sosta dove forse qualcosa si è perso ma c’è tempo per recuperare”.

Sugli obiettivi stagionali...

“Il nostro obiettivo è cercare di onorare tutte le competizioni, l’ultima la Coppa Italia lo abbiamo fatto bene, volevamo superare il turno e ci siamo riusciti. Quando avremo davanti il play-off di Conference cercheremo di prepararlo bene, con la voglia di superare il turno. In questo momento, siccome è lontano qualsiasi obiettivo, dobbiamo concentrarci per fare il massimo in tutte e tre le competizioni“.