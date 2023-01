Bologna: differenziato per Zirkzee, terapie per Bonifazi e Barrow. Domani conferenza di Thiago Motta alle 14

In vista della gara contro la Roma in programma mercoledì alle 16.30 allo Stadio Olimpico, il Bologna è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio a Casteldebole: la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecniche agli ordini di Thiago Motta. Joshua Zirkzee ha effettuato lavoro differenziato, mentre solo terapie per Kevin Bonifazi e Musa Barrow.

Domani il Bologna svolgerà una seduta a porte chiuse e alle 14.00 il tecnico rossoblù interverrà in conferenza presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.

(bolognafc.it)

