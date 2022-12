Udinese, Sottil: "La vittoria contro la Roma l'emozione più forte, fu una gara fantastica" (VIDEO)

UDINESE TV - L'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, è stato invitato come ospite alla trasmissione 'Udinese Tonight'. Il tecnico dei friulani si è soffermato sul percorso della sua squadra in questo campionato, sottolineando come la vittoria per 4-0 ottenuta contro la Roma sia stata uno dei momenti migliori. Questo uno stralcio delle sue parole: "L’emozione più forte è stata al termine della partita con la Roma. Non te ne rendi conto subito del risultato che hai ottenuto. Ma il giorno dopo, a mente fredda, capisci di aver giocato una grande gara. Quella partita è stata fantastica. Ma devo dire che con questi ragazzi mi diverto molto in tutti gli incontri a vederli giocare".