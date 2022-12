Serie A: un minuto di raccoglimento in memoria di Pelé prima della 16a giornata

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pelè, che ieri si è spento all'età di 82 anni. Come fa sapere la Figc tramite un comunicato ufficiale, prima del fischio d'inizio della 16a giornata di campionato sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria della leggenda brasiliana. "In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all'età di 82 anni", la notta della Federazione.

(figc.it)

