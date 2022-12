Il portiere del Milan Mike Maignan è ancora alle prese con il problema al polpaccio: sono necessari infatti ulteriori controlli, tra due settimane, per valutare il livello di stabilizzazione del polpaccio. Il portiere rossonero sarà assente alla ripresa del campionato contro la Salernitana ed è in dubbio per il big match contro la Roma in programma l'8 gennaio.