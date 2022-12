Lecce, Falcone: "Per me la partita con la Lazio è come un derby. Cercherò di stare tranquillo"

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'amichevole vinta dai salentini contro il Varazdin. L'ex estremo difensore della Sampdoria, nato e cresciuto a Roma, si è soffermato sulla prossima sfida di campionato contro la Lazio e sui motivi che la rendono una partita particolare per lui.

Queste le sue parole:

Adesso inizia un nuovo campionato.

"Con la Lazio inizia un nuovo campionato. La pausa è stata lunga ed inusuale. Dobbiamo farci trovare pronti".

Il suo cuore è a tutti gli effetti giallorosso...

"La partita con la Lazio la sento come un derby, sono cresciuto a Roma e sono di fede giallorossa. A casa durante le vacanze natalizie mi hanno fatto delle battute in questi giorni. Cercherò di stare tranquillo come sempre. Ora stiamo rimettendo un po' di benzina nelle gambe. Da domani inizieremo a prepararla seriamente con le indicazioni del mister".