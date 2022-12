Arnautovic: "Andiamo a Roma per vincere"

LEGASERIEA.IT - Marko Arnautovic ha rilasciato un'intervista al portale della Lega di Serie A parlando della ripresa del campionato, che vedrà il Bologna ospite all'Olimpico contro la Roma (calcio d'inizio alle 16.30). Queste le parole del numero 9 rossoblu:

Alla ripresa c'`è la Roma all’Olimpico...

"A Roma sarà una partita difficile, giocano per le primissime posizioni, ma noi vogliamo andare lì e fare la nostra partita. Per vincere. Se poi vinceranno loro sarà perchè saranno stati più bravi ma noi comunque dovremo dare tutto quello che abbiamo"

Poi Atalanta e Udinese… Con tre risultati positivi si potrebbe fare un pensierino all’Europa?

"Di questo è meglio non parlare, ora è troppo presto, noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Ora c'`è la Roma, poi vedremo. In Serie A TIM sono tutti fortissimi, non c'`è mai una partita facile"

Come ti caricherai prima di queste partite?

"Come faccio di solito, ascoltando musica o chiacchierando con mia moglie, mio figlio o mio fratello. Io odio l`'attesa della partita, il giorno della gara quando mi sveglio voglio subito andare allo stadio. Invece la routine purtroppo è molto diversa: Albergo, pranzo, passeggiata... La cosa positiva è che siamo tutti insieme, come squadra!"

