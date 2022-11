Twitter, la Roma ai 61.168 presenti contro il Torino: "Grazie" (VIDEO)

Contro il Torino la Roma ha fatto registrare il diciassettesimo sold out consecutivo allo Stadio Olimpico. Attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, la società giallorossa ha comunicato il numero definitivo degli spettatori presenti, ringraziando i tifosi per il sostegno mostrato anche nell'ultima partita del 2022. "Per l’ultima partita all’Olimpico del 2022 siamo in 61.168. Grazie", è il messaggio che accompagna un video di omaggio ai sostenitori giallorossi.