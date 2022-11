Torino, Juric: "Lukic e Schuurs out contro la Roma, Pellegri da valutare". Ricci: "All'Olimpico ce la giocheremo"

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della partita contro la Sampdoria, vinta per 2-0 grazie alle reti di Radonjic e Vlasic. Tra i vari temi trattati, il tecnico dei granata si è soffermato anche sui calciatori infortunati in vista di Roma-Torino, in programma domenica alle ore 15. Le sue parole: "Schuurs lussazione, speriamo che non si operi ma lo stop sarà lungo. Lukic non voleva fermarsi a Bologna e ha rischiato, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia: alcuni si risparmiano per il Mondiale, lui non ci sarà a Roma. Vediamo la caviglia di Pellegri, pensavo ce la facesse e adesso vediamo se sarà pronto per domenica".

Samuele Ricci, calciatore dei granata, ha espresso la sua opinione su Roma-Torino ai microfoni di Sky Sport: "Stasera il gruppo è venuto fuori, è stata una partita più sporca della scorsa sia per la pioggia che per il loro modo di giocare ma l'importante è averla portata a casa. Il centravanti ce l'abbiamo, giochiamo bene ma dobbiamo migliorare nella qualità di gestione della palla. Perfezioneremo i nostri punti deboli, ma dobbiamo continuare così. Se entriamo in campo molli, con questo modo di giocare subiamo tanto, ma all'Olimpico contro la Roma andremo a giocarcela".