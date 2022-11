Torino: infortunio alla caviglia per Pellegri

Allo stadio Dall'Ara va in scena Bologna-Torino, sfida valida per la 13esima giornata di campionato. Brutte notizie, però, per Ivan Juric: dopo appena pochi secondi di gioco, Pietro Pellegri si è infortunato alla caviglia ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, sostituito da Karamoh. Le condizioni dell'attaccante granata, dunque, saranno da valutare in vista delle partite contro Sampdoria e Roma, in programma rispettivamente mercoledì e domenica prossima.