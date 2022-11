Terremoto in casa Juventus: si dimette tutto il CdA. Lasciano anche il presidente Agnelli, Nedved e Arrivabene

Clamoroso terremoto in casa Juventus: il consiglio di amministrazione della società bianconera si è dimesso in blocco. In seguito a una riunione straordinaria tenutasi alla Continassa, hanno deciso di lasciare la propria carica il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.