Serie A, vittoria in trasferta per l'Inter: 3-2 all'Atalanta

La domenica di Serie A si apre al Gewiss Stadium con la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta: il lunch match della 15esima giornata di campionato termina 3-2 per la squadra di Simone Inzaghi. Apre la rete dal dischetto di Lookman per i padroni di casa, raggiungi dal pareggio di Dzeko. Nella ripresa ancora una rete dell'attaccante bosniaco e l'autogol di Palomino portano il punteggio sul 3-1, prima del 3-2 dello stesso Palomino che accorcia le distanze. Con questo successo l'Inter che sale a 30 punti in classifica, la formazione di Gasperini resta a 27.