Serie A, Verona-Spezia 1-2 e Monza-Salernitana 3-0: vittorie pesanti in chiave salvezza per liguri e brianzoli

Lo Spezia batte 2-1 l'Hellas Verona in rimonta e guadagna tre punti importantissimi nella corsa salvezza. I padroni di casa passano in vantaggio al 30' con il gol di Verdi, ma nel secondo tempo subiscono due gol da Nzola in 16 minuti. Al 53' l'attaccante spezzino sfrutta l'assist di Bastoni e pareggia, per poi segnare la rete decisiva di testa su cross di Bourabia. I bianconeri salgono così a 13 punti, andando alla sosta con sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Decima sconfitta di fila per il Verona, che resta all'ultimo posto in classifica con 5 punti.

Tre punti fondamentali anche per il Monza, che batte 3-0 la Salernitana, salendo al quattordicesimo posto in classifica con 16 punti, uno in meno rispetto ai granata dodicesimi. I brianzoli sbloccano la sfida al 24' con la rete di Carlos Augusto su assist di Mota Carvalho. Undici minuti dopo i ruoli si invertono ed è il portoghese ha sfruttare l'assist dell'esterno per il raddoppio biancorosso. Al 75' arriva anche la terza rete dei padroni di casa con il calcio di rigore trasformato da Pessina.