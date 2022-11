La Lega di Serie A ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la stagione 2023/2024. A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato che "il Campionato di Serie A Tim 2023/2024 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024".