Serie A, Udinese-Lecce 1-1: Beto risponde a Colombo. Friulani a -2 dalla Roma

La tredicesima giornata di Serie A si è aperta con il match tra Udinese e Lecce, terminato con il punteggio di 1-1. A sorpresa, a passare in vantaggio sono stati proprio gli ospiti al 33' con Colombo ma, dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio, al minuto 68 Beto ha pareggiato i conti. Con questo risultato i friulani salgono a 23 punti, portandosi al settimo posto a -2 dalla Roma, che però ha una partita in meno. I salentini, invece, si posizionano al sedicesimo posto in classifica e agganciano lo Spezia a 9 punti, che giocherà domani in casa del Milan.