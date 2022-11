Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: i rossoneri vincono grazie all'autogol di Milenkovic al 92'

Il Milan batte la Fiorentina trovando il gol decisivo nel recupero e chiude il suo 2022 restando a 8 punti di distanza dal Napoli capolista. I rossoneri passano in vantaggio dopo due minuti con il gol di Rafael Leao su assist di Olivier Giroud, ma subiscono il pareggio della Viola al 28' con la conclusione di Antonin Barak deviata in modo decisivo da Malick Thiaw. Al 92' Aster Vranckx crossa in mezzo, Pietro Terracciano buca l'intervento e Nikola Milenkovic spinge sfortunatamente il pallone nella sua porta. La squadra di Stefano Pioli torna così a vincere dopo il pareggio di Cremona e sale al secondo posto in classifica con 33 punti, mentre la Fiorentina resta undicesima a quota 19.