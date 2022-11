Termina anche l'ultimo match del quattordicesimo turno di Serie A con la vittoria della Lazio per 1-0 contro il Monza. Nel primo tempo vantaggio degli ospiti con Petagna, poi annullato per fuorigioco. Al 60' trova la porta il giovane Luka Romero che segna il suo primo gol con la maglia biancoceleste. La Lazio con questa vittoria sale a 30 punti ed aggancia il Milan secondo in classifica.