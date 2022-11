Serie A, la top 11 con i dati 'Opta': Smalling l'unico giallorosso

Esaurito il primo tempo del campionato, con la pausa per i Mondiali che ferma le attività fino a gennaio, arriva la "top 11", elaborata tramite dati Opta, delle prime 15 giornate di Serie A. Un solo giallorosso in campo ed è al centro della difesa: dove a far coppia con Kalulu c'è Chris Smalling. In porta Vicario, davanti il tridente è composto da Leao, Osimhen e Lautaro Martinez.

XI - Qui la Top XI della Serie A relativa all'anno solare 2022 basata sui dati Opta. Stelle. pic.twitter.com/Cyaeiv3QsV — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) November 15, 2022