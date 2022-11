Termina con la vittoria della Juventus la tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri si impongono sull'Inter di Inzaghi facendo 2-0 in casa grazie alle reti di Rabiot e Fagioli. Risultato importantissimo per la squadra di Allegri che riparte, superando l'Inter e posizionandosi quinta in classifica a 25 punti insieme alla Roma.