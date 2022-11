Serie A, ko casalingo per la Sampdoria: il Lecce passa 2-0

Nella 15esima giornata di campionato, ultima partita prima della sosta per il Mondiale in Qatar, la Sampdoria cade a Marassi: il Lecce di Baroni si impone per 2-0. Sblocca la gara la rete di Colombo nel finale del primo tempo, Banda raddoppia nella ripresa. Con questo successo i giallorossi salgono a 15 punti in classifica, la Sampdoria resta penultima a quota 6.