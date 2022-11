Il campionato va alla pausa per i Mondiali con la Juventus terza in classifica. La squadra di Allegri supera quella di Sarri nell'ultima gara di Serie A del 2023 per 3 a 0 ed opera il sorpasso sui rivali di serata ora quarti a 30 punti, come l'Inter, 3 in più della Roma.

A decidere la sfida è stata la doppietta di Kean e il terzo gol, nel finale, firmato da Milik.