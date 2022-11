Serie A, il Milan pareggia 0-0 in casa della Cremonese

Si chiude la prima giornata di anticipi della quattordicesima giornata di Serie A, con il pareggio per 0-0 tra Cremonese e Milan. I rossoneri con questo pareggio diventano secondi, a 30 punti in classifica in attesa dei prossimi match che si giocheranno tra domani e dopodomani. In agguato Lazio e Atalanta che cercheranno a tutti i costi di raggiungere il Milan.